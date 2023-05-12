Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1250 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,5 azalışla 929 milyon 950 bin 231 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 600 lira, en düşük saat 06.00'da 1250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1897 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1910 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1250 liradan işlem gördü.