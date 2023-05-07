Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1497 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1497 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 90 artışla 1 milyar 153 milyon 868 bin 631 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 15.00-21.00 saatlerinde 2 bin 600 lira, en düşük saat 03.00'te 1497 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 334 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 393 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 750 liradan işlem gördü.