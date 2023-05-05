Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,7 düşüşle 818 milyon 950 bin 743 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 2 bin 600 lira, en düşük saat 07.00'de 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1768 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1781 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1200 liradan işlem gördü.