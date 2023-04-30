Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,9 artışla 811 milyon 927 bin 21 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 2 bin 600 lira, en düşük saat 16.00'da 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1930 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1934 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 886 lira 35 kuruştan işlem gördü.