Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1779 lira 99 kuruş, en düşük 10 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1779 lira 99 kuruş, en düşük 10 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,52 azalışla 158 milyon 505 bin 828 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 1779 lira 99 kuruş, en düşük 08.00 ile 12.00 arası 10 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 461 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 490 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1997 lira 99 kuruş, en düşük 15 lira 1 kuruştan işlem gördü.