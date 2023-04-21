Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1997 lira 99 kuruş, en düşük 15 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1997 lira 99 kuruş, en düşük 15 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,5 azalışla 242 milyon 96 bin 277 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 1997 lira 99 kuruş, en düşük 09.00'da 15 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 721 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 718 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 26 lira 48 kuruştan işlem gördü.