Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 26 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 26 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 59,6 azalışla 279 milyon 863 bin 681 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 13.00'te 26 lira 48 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 881 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 882 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 750 liradan işlem gördü.