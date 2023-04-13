Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 380 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 380 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,8 azalışla 725 milyon 818 bin 225 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 600 lira, en düşük saat 13.00'te 380 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1493 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1502 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 409 lira 98 kuruş, en düşük 1250 kuruştan işlem gördü.