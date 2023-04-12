Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 409 lira 98 kuruş, en düşük 1250 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 409 lira 98 kuruş, en düşük 1250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,5 azalışla 905 milyon 719 bin 705 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 409 lira 98 kuruş, en düşük saat 04.00'te 1250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1849 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1873 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 549 lira 99 kuruş, en düşük 1544 lira 45 kuruştan işlem gördü.