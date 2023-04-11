Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 549 lira 99 kuruş, en düşük 1544 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 549 lira 99 kuruş, en düşük 1544 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,3 artışla 1 milyar 47 milyon 309 bin 608 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 549 lira 99 kuruş, en düşük saat 02.00'de 1544 lira 45 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 140 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 176 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1499 lira 96 kuruştan işlem gördü.