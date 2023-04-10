Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1499 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1499 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11 artışla 994 milyon 255 bin 973 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 600 lira, en düşük saat 02.00'de 1499 lira 96 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 19 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 40 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 400 lira, en düşük 1000 liradan işlem gördü.