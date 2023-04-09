Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,4 artışla 895 milyon 364 bin 815 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 2 bin 400 lira, en düşük 07.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1860 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1886 lira 42 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1000 liradan işlem gördü.