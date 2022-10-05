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Spot piyasada elektrik fiyatları

Ekonomi Haberleri

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 358 lira 58 kuruş, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 358 lira 58 kuruş, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 11 azalışla 1 milyar 639 milyon 712 bin lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 358 lira 58 kuruş, en düşük 04.00'te 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 918 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 937 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 798 lira 25 kuruş, en düşük 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş - Ekonomi

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