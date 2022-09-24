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Spot piyasada elektrik fiyatları en yüksek 4 bin 800 lira oldu

Ekonomi Haberleri

Spot piyasada elektrik fiyatları en yüksek 4 bin 800 lira oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek ve en düşük olarak açıklandı. Yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 15,4 azalışla 1 milyar 383 milyon 540 bin 629 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek, saat 19.00 ve 20.00'de 4 bin 800 lira, en düşük saat 09.00'da 2 bin lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 529 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 566 lira 76 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün, en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 749 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

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