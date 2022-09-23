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Spot piyasada elektrik fiyatları

Ekonomi Haberleri

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 749 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 749 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 4 azalışla 1 milyar 635 milyon 642 bin 657 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek, saat 19.00'da 4 bin 800 lira, en düşük saat 07.00 ve 23.00'te 2 bin 749 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 789 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 789 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün, en yüksek 4 bin 464 lira, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

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