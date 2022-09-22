Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 4 bin 464 lira, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 4 bin 464 lira, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 6,96 azalışla 1 milyar 703 milyon 72 bin 179 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek, saat 19.00'da 4 bin 464 lira, en düşük saat 06.00 ve 13.00'te 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı, 3 bin 720 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 734 lira 125 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün, en yüksek 4 bin 799 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 750 lira olarak kayıtlara geçti.