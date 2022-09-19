Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 790 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 790 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,3 artışla 1 milyar 998 milyon 555 bin 602 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 4 bin 790 lira 1 kuruş, en düşük 23.00'te 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 67 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 4 bin 90 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.