Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spot piyasada elektrik fiyatları

Ekonomi Haberleri

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,99 artarak 1 milyar 831 milyon 827 bin 141 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük saat 10.00'da 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 894 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 924 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title