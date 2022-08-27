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Spot piyasada elektrik fiyatları

Ekonomi Haberleri

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,7 azalarak 1 milyar 212 milyon 921 bin 62 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00 ve 20.00'de 3 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük saat 08.00'de 2 bin lira 1 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 786 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 799 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 695 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

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