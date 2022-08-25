Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 744 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 744 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,5 azalarak 1 milyar 622 milyon 731 bin 298 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin lira, en düşük saat 07.00'de 2 bin 744 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 246 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 266 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 767 lira 13 kuruş olarak kayıtlara geçti.