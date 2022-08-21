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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Ekonomi Haberleri

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 432 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 432 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,8 azalarak 1 milyar 725 milyon 602 bin 84 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 13.00-21.00 saatlerinde 4 bin lira, en düşük saat 03.00'te 2 bin 432 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 518 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 572 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 250 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

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