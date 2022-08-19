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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Ekonomi Haberleri

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 432 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 432 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,20 azalarak 1 milyar 512 milyon 484 bin 717 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00-21.00 ve 00.00 saatlerinde 4 bin lira, en düşük saat 07.00 ve 08.00'de 2 bin 432 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 147 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 158 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 429 lira 91 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi

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