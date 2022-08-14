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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 314 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 314 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35,1 artarak 1 milyar 748 milyon 923 bin 86 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00-11.00 ve 14.00-22.00 arasında 4 bin lira, en düşük 05.00'te 2 bin 314 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 445 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 520 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 199 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

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