Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 199 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 199 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,6 aratarak 1 milyar 422 milyon 894 bin 11 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 3 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 06.00'da 2 bin 199 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 723 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 742 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 749 lira 98 kuruş, en düşük 1945 lira 66 kuruş olarak kayıtlara geçti.