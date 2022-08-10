Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 749 lira 98 kuruş, en düşük 1945 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 749 lira 98 kuruş, en düşük 1945 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,65 düşerek 1 milyar 386 milyon 840 bin 112 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 3 bin 749 lira 98 kuruş, en düşük 07.00'de 1945 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 666 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 617 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 304 lira, en düşük 1999 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.