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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 304 lira, en düşük 1999 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 304 lira, en düşük 1999 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,7 düşerek 1 milyar 534 milyon 993 bin 267 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 3 bin 304 lira, en düşük 06.00'da 1999 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 715 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 740 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 249 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

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