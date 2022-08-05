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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 385 lira 84 kuruş, en düşük 2 bin 247 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 385 lira 84 kuruş, en düşük 2 bin 247 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,6 azalarak 1 milyar 420 milyon 783 bin 729 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00'da 3 bin 385 lira 84 kuruş, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 2 bin 247 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 702 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 714 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat??????? elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 177 lira 2 kuruş, en düşük 2 bin 215 lira olarak kayıtlara geçti.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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