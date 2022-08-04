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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 177 lira 2 kuruş, en düşük 2 bin 215 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 177 lira 2 kuruş, en düşük 2 bin 215 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,07 artarak 1 milyar 538 milyon 46 bin 942 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 3 bin 177 lira 2 kuruş, en düşük saat 06.00'da 2 bin 215 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 731 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 744 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat??????? elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 250 lira, en düşük 2 bin 248 lira olarak kayıtlara geçti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

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