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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,7 düşüşle 1 milyar 685 milyon 702 bin 985 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00'te 3 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 2 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 992 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 37 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

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