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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 904 lira 46 kuruş, en düşük 1945 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 904 lira 46 kuruş, en düşük 1945 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,8 azalarak 1 milyar 396 milyon 230 bin 73 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 2 bin 904 lira 46 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1945 lira 44 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 617 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 596 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 2 bin 199 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

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