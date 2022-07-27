Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 2 bin 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,1 azalarak 1 milyar 620 milyon 579 bin 759 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-11.00 ile 14.00-16.00 saatlerinde 3 bin 750 lira, en düşük 03.00 ve 06.00'da 2 bin 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 997 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 54 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 2 bin 379 lira olarak kayıtlara geçti.