Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 850 lira 1 kuruş, en düşük 1300 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,19 azalarak 1 milyar 29 milyon 859 bin 415 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 2 bin 850 lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1300 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 56 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 73 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 389 lira 99 kuruş, en düşük 1025 lira olarak kayıtlara geçti.