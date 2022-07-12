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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA - Murat Temizer - Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 389 lira 99 kuruş, en düşük 1025 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 389 lira 99 kuruş, en düşük 1025 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 47,15 artarak 1 milyar 134 milyon 94 bin 616 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 389 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1025 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 321 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 333 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

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