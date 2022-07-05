Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 649 lira 98 kuruş, en düşük 2 bin 4 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,4 artarak 1 milyar 455 milyon 903 bin 98 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 649 lira 98 kuruş, en düşük saat 12.00'de 2 bin 4 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 578 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 601 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 798 lira, en düşük 1475 lira 58 kuruş olarak kayıtlara geçti.