Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 798 lira, en düşük 1475 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,68 azalarak 1 milyar 219 milyon 221 bin 513 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 798 lira, en düşük saat 06.00'da 1475 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 281 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 301 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 649 lira 99 kuruş, en düşük 1463 lira 12 kuruş olarak kayıtlara geçti.