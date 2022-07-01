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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 250 lira, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 250 lira, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,82 azalarak 1 milyar 163 milyon 518 bin 479 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 250 kuruş, en düşük saat 23.00'te 1750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 277 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 288 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 949 lira 31 kuruş, en düşük 1880 lira olarak kayıtlara geçti.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

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