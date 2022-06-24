Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 99 lira 98 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,56 azalarak 1 milyar 252 milyon 333 bin 880 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 3 bin 99 lira 98 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 311 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 326 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.