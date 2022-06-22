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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 623 lira 23 kuruş, en düşük 1750 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 623 lira 23 kuruş, en düşük 1750 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,22 azalarak 1 milyar 419 milyon 29 bin 79 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 623 lira 23, en düşük saat 06.00'da 1750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 357 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 232 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 189 lira, en düşük 1750 kuruş olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

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