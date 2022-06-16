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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA - Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 800 lira, en düşük 1950 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 800 lira, en düşük 1950 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,5 artarak 1 milyar 367 milyon 218 bin 219 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 2 bin 800 lira, en düşük saat 07.00'de 1950 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 395 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 408 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 640 lira, en düşük 1749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

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