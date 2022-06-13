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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA - Murat Temizer - Ekonomi
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 894 lira 90 kuruş, en düşük 1514 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 894 lira 90 kuruş, en düşük 1514 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,85 artarak 1 milyar 305 milyon 733 bin 574 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 2 bin 894 lira 90 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1514 lira 64 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 287 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 310 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 752 lira 83 kuruş, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

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