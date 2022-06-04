Spot piyasada elektrik fiyatları - Haberler

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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA - Firdevs Yüksel - Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 194 lira 92 kuruş, en düşük 1268 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 194 lira 92 kuruş, en düşük 1268 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,96 azalarak 1 milyar 72 milyon 322 bin 573 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 194 lira 92 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1268 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 316 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 330 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 184 lira 1 kuruş, en düşük 750 lira olarak kayıtlara geçti.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

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