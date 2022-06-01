Spot piyasada elektrik fiyatları - Haberler

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 199 lira 98 kuruş, en düşük 1603 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,8 artarak 1 milyar 528 milyon 828 bin 113 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 199 lira 98 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1603 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 532 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 561 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 200 lira, en düşük 1468 lira 8 kuruş olarak kayıtlara geçti.