Spot piyasada elektrik fiyatları - Haberler

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 449 lira 99 kuruş, en düşük 75 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 43,4 azalarak 594 milyon 645 bin 175 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 449 lira 99 kuruş, en düşük saat 07.00'de 75 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1163 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1180 lira 764 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 285 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.