Spot piyasada elektrik fiyatları - Haberler

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1185 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 8,5 azalarak 978 milyon 771 bin 350 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 500 lira, en düşük saat 07.00'de 1185 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 27 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 38 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük 1200 lira olarak kayıtlara geçti.