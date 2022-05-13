Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük 1200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 8,8 azalarak 1 milyar 69 milyon 734 bin 812 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 46 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 50 lira 276 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 1792 lira 2 kuruş olarak kayıtlara geçti.