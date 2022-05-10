Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 1595 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,4 artışla 1 milyar 124 milyon 76 bin 974 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1595 lira 74 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 097 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 104 lira 40 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 399 lira, en düşük 1347 lira olarak kayıtlara geçti.