Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük 700 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 67,4 artışla 1 milyar 31 bin 556 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 20.00'de 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük saat 06.00'da 700 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1838 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1854 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 50 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.