Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 39 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,81 azalışla 526 milyon 328 bin 489 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük saat 07.00'de 39 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1042 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1077 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 294 lira 89 kuruş, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.