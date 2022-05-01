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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA - Firdevs Yüksel - Ekonomi
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 749 lira 98 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 749 lira 98 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 62,6 azalarak 44 milyon 370 bin 444 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 749 lira 98, en düşük saat 07.00'de 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 105 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 104 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 800 lira, en düşük 1 lira 76 kuruş olarak kayıtlara geçti.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Haberler

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