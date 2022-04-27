Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 414 lira 64 kuruş, en düşük 1100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,2 azalarak 1 milyar 90 milyon 743 bin 719 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00'da 2 bin 414 lira 64 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1100 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1978 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1979 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1004 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.